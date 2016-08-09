Дніпровський меткомбінат скоротив виробництво прокату майже на 16%

Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

За оприлюдненою інформацією, обсяг виробництва сталі на ДМК за звітний період скоротився на 14,5% - до 1,2 млн тонн. Виробництво чавуну зменшилося на 10% - до 1,2 млн тонн.

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У липні підприємство виробило 0,18 млн тонн прокату, 0,18 млн тонн сталі і 0,18 млн тонн чавуну.

Як повідомляв УНІАН Дніпровський меткомбінат в 2015 році скоротив щодо 2014 року виробництво прокату на 8% - до 2,33 млн тонн, обсяг виробництва сталі скоротився на 8,1% - до 2,32 млн тонн. Виробництво чавуну зменшилося на 3,7% - до 2,26 млн тонн.

Довідка УНІАН. Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського (Дніпропетровська обл.) спеціалізується на виробництві чавуну, прокату і займає монопольне становище на ринку широкосмугового універсальної сталі та профілів. Комбінат є постачальником катаної осьової профільної заготівки для залізничного транспорту. Свою продукцію підприємство поставляє в Німеччину, Італію, Бельгію, Китай, країни СНД і Близького Сходу.

ДМК входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.