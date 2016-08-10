Постачання металобрухту на метпідприємства з початку року скоротилися майже на 10%

Поставки металобрухту на металургійні підприємства України в січні-липні склали 1,75 мільйона тонн, що на 9% менше, ніж за січень-липень 2015 року і на 17% менше потреб виробництва.

Про це УНІАН повідомили в об'єднання "Металургпром".

"У липні металургійним підприємствам поставлено 255 тисяч тонн брухту (мінус 75 тисяч тонн до червня), що склало 82% від розрахункової потреби", - йдеться в повідомленні.

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Запаси металобрухту на складах метпідприємств протягом липня зменшилися на 50 тисяч тонн і на 1 серпня 2016 року склали 120 тисяч тонн.

За інформацією "Металургпрому", за 7 місяців обсяги експорту брухту склали 233 тисяч тонн проти 850 тисяч тонн в аналогічному періоді 2015 року. У липні на експорт металобрухт не поставлявся.

Як повідомляв УНІАН, постачання металобрухту на метпідприємства 2015 року скоротилися на 25% - до 3,1 мільйона тонн, експорт лому склав 1,2 мільйона тонн проти 1 мільйона тонн 2014 року.