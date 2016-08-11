Київський бронетанковий завод подвоїв виробництво (фото)

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", у першому півріччі 2016 року більш ніж вдвічі збільшило випуск продукції для потреб українських військових у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це з посиланням на керівництво заводу повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

"У першому півріччі 2016 року завод передав Національної гвардії України 22 одиниці БТР-3Е1 з двигуном Deutz. Для порівняння: за весь 2015 рік було випущено лише 10 таких машин", - цитує керівника заводу Вадима Шкавро прес-служба підприємства.

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Згідно з повідомленням, до кінця поточного року планується випустити для Збройних сил України ще 42 одиниці БТР-3ДА, укомплектованих двигунами Deutz і новітніми радіостанціями Harris.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" за півроку передав українським військовим 646 одиниць нового озброєння і техніки.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.