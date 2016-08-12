Наглядова рада ОПЗ для запуску заводу вирішила закупити 45 мільйонів кубів газу

Наглядова рада одного з найбільших підприємств хімічної промисловості України "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) дав згоду на укладення договору з національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України" про купівлю 45 мільйонів кубометрів природного газу в серпні 2016 року для того, щоб відновити роботу заводу після його зупинки, яка сталася в ніч з 10 на 11 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України.

"11 серпня у Фонді державного майна відбулося засідання наглядової ради Одеського припортового заводу, на якому було дано згоду на укладення договору з "Нафтогазом України" щодо поставок для ОПЗ в серпні 2016 року природного газу в обсязі до 45 мільйонів кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наглядова рада ОПЗ прийняв рішення про внесення змін в кредитний договір з "Укргазбанком", щоб провести реструктуризацію боргу підприємства розміром 360 мільйонів гривень та відкласти виплату на кінець поточного року.

Згідно повідомлення, наступні збори акціонерів ОПЗ заплановано на 15 вересня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 мільярда гривень, або 500 мільйонів доларів. Конкурс з продажу заводу повинен був відбутися 26 липня 2016 року, проте 18 липня стало відомо, що конкурс зірвано через відсутність заявок інвесторів.

При цьому раніше голова Фонду держмайна України Ігор Білоус заявляв, що не впевнений в успішності проведення конкурсу з приватизації 99,6% акцій ОПЗ і допустив його повторне проведення восени.

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20 липня "Укртрансгаз" обмежив постачання газу для ОПЗ до погашення боргів за транспортування палива, а вже через тиждень, 28 липня, компанія-оператор газотранспортної системи подала позов в суд на ОПЗ. За даними "Укртрансгазу", борг ОПЗ за газ досяг 434 мільйонів гривень. Розгляд позову призначено в Господарському суді Одеської обл. на 25 серпня 2016 року.

11 серпня заступник директора ОПЗ Микола Щурик заявив, що завод був зупинений, після чого прес-служба "Укртрансгазу" повідомила, що ОПЗ самостійно припинив споживання газу.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.