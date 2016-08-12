Працівникам ХТЗ сьогодні почали виплачувати 10 млн грн Ярославського

Це вдалося зробити завдяки тому, що на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2016 р. були скасовані арешти, накладені на рахунки АТ "ХТЗ" в рамках кримінального провадження і, відповідно, був розблокований ряд банківських рахунків підприємства.

Нагадаємо, що через дії силових структур завод простоював 4 місяці, не маючи можливості ні виробляти продукцію, ні отримувати дохід від її реалізації, ні виплачувати зарплату співробітникам шляхом виконання банківських розрахунків.

Як повідомлялося раніше, наявний залишок на банківських рахунках підприємства становить 306 тис. грн., що еквівалентно 15% накопиченої в результаті дій «силовиків» заборгованості перед колективом. Всі інші кошти є додатковими інвестиціями Олександра Ярославського у розвиток ХТЗ.

Перераховані DCH заводу 10 млн. грн. будуть повністю спрямовані на виплату заробітної плати. Станом на 15.00 12 серпня 90% суми вже перераховані на зарплатні картки тим працівникам підприємства, у яких вони є. Решта суми виплачується через касу підприємства

Як відомо, за вказівкою Олександра Ярославського заборгованість по заробітній платі перед співробітниками ХТЗ (у розмірі понад 20 млн. грн.) буде погашена до кінця поточного місяця.