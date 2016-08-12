СОТ вперше винесла рішення проти Росії в тарифній суперечці з ЄС

Рішення, яке було оприлюднене на сайті СОТ у п'ятницю, 12 серпня, стало першим такого плану рішенням щодо Росії з часів приєднання країни до організації в 2012 році, передає DW з посиланням на агенцію dpa.

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"Відповідно до процедури врегулювання суперечок, запущеної ЄС у жовтні 2014 року, колегія СОТ повністю погодилася, що російські мита на папір, холодильники і пальмову олію несумісні з її зобов'язаннями у СОТ", - йдеться у заяві Єврокомісії.

Група арбітрів СОТ дійшла висновку, що 11 з 12 рішень Росії, які оспорював ЄС, не є сумісними із зобов'язаннями Москви не піднімати тарифи вище, ніж ті, які були викладені у її зобов'язаннях як члена СОТ. П'ять з цих рішень були змінені з моменту початку процедури розгляду суперечки.