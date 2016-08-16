DCH Ярославського готує документи для АМКУ щодо ХТЗ

Як повідомляє прес-служба DCH, 27 квітня 2016 року власник і президент DCH Олександр Ярославський придбав 62,44% акцій ХТЗ. Наразі корпоративні права на частину акцій, яка не підпадає під дію антимонопольного законодавства (24,9% від загального розміру пакета), перебувають у власності DCH. Для належного оформлення решти акцій група DCH проводить передбачені законодавством юридичні дії.

"На жаль, в силу безпрецедентного тиску, який чинився в той період часу на підприємство з боку силових структур, АМКУ обґрунтовано пред'явив нестандартно високі вимоги формального характеру до наданого пакету документів, і двічі повернув її без розгляду", - відзначають в прес-службі.

Зараз формується новий пакет документів для повторної подачі в АМКУ.

Як заявив адвокат ХТЗ Андрій Хоришко: "Всі вимоги АМКУ будуть виконані, ми розраховуємо на отримання згоди Комітету".

Нагадаємо, що Харківський тракторний завод зупинено з березня 2016 р. в результаті дій правоохоронних органів, які керівництво підприємства характеризує як безпрецедентний тиск. 9 червня 2016 р. збори кредиторів ХТЗ вирішило розпочати процедуру досудової санації. А 14 липня 2016 р. План досудової санації Харківського тракторного заводу затвердив Господарський суд Харківської області, тим самим давши можливість почати процес відновлення виробництва. Судові засідання супроводжувалось неодноразовими акціями протесту трудового колективу ХТЗ, налічує близько 2,5 тисяч чоловік.

Раніше, 16 червня поточного року Олександр Ярославський заявив на прес-конференції про готовність інвестувати в розвиток виробництва необхідну для цього суму грошей.

13 липня 2016 р. Ярославський зустрічався з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом і представниками економічної місії Посольства, обговоривши в тому числі також стан справ у вітчизняному машинобудуванні (цивільному і оборонному) – зокрема на прикладі АТ «Харківський тракторний завод». 12 серпня 2016 р. розпочата виплата заборгованості по зарплаті співробітникам ХТЗ (погашено 50 % накопичилася через дії «силовиків» суми в більш, ніж 20 млн. грн.), відновлюються виробничі зв'язки ХТЗ з підприємствами-суміжниками, підприємство готується до запуску.