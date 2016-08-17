Держхолдинг "Артем" збільшив обсяг виробництва майже в два рази

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" (Київ), виробник продукції для оборонної промисловості, а також товарів народного споживання, за підсумками січня-червня 2016 року збільшила виробництво на 89%, випустивши продукції на 386,3 мільйона гривень.

Про це з посиланням на керівництво заводу повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

Зокрема, чистий прибуток компанії за звітний період виросла на 5% - до 5,4 мільйона гривень. Крім того, за перші шість місяців цього року компанія поставила українським військовим 150 пострілів для керованих ракет, а також приступила до виробництва комбінованих пристроїв для викиду встановлення перешкод ракет із тепловими головками самонаведення.

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Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" за півроку передав українським військовим 646 одиниць нового озброєння і техніки.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.