Суд відсторонив від посади голову наглядової ради ОПЗ

Солом'янський районний суд Києва задовольнив узгоджене Спеціальної антикорупційної прокуратурою (САП) клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і відсторонив до 14 вересня перебуває під домашнім арештом Сергія Перелому від посади голови наглядової ради великого хімічного держпідприємства - Одеського припортового заводу.

Про це повідомила прес-служба САП.

Дане клопотання було розглянуто в рамках розслідування справи про розтрату грошових коштів підприємства в особливо великих розмірах.

"Вважаємо таке рішення суду правильним, так як відсторонення від посади допоможе попередити можливий тиск на свідків, знищення доказів та перешкоджання слідству", - цитує прес-служба керівника САП Назара Холодницкого.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що у справі про розтрату грошових коштів Одеського припортового заводу затримані голова наглядової ради заводу Сергій Перелому і перший заступник директора підприємства Микола Щурик. Холодницький також повідомив, що по цій справі проводилися обшуки.

17 липня Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про затримання Переломи і Щурикова під вартою до 60 діб з альтернативою внесення застави у 80 мільйонів гривень кожному.

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1 серпня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід для фігурантів справи у вигляді домашнього арешту до 9 вересня.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. Державі належить 99,6% акцій підприємства.