Volkswagen заморожує виробництво Golf: 20 тисяч співробітників залишаться без роботи

Через юридичний конфлікт з постачальниками деталей німецький автомобільний концерн Volkswagen (VW) припиняє виробництво моделі Golf на головному заводі в Вольфсбурзі, передає DW.

Керівництво концерну попередило партнерів про майбутнє припинення збирання VW Golf з 20 по 29 серпня.

Читайте також"Дизельгейт": Мін'юст США знайшов докази кримінальних правопорушень VolkswagenПерейти на скорочений робочий день або відправитися у вимушену відпустку можуть співробітники автовиробника в містах Емден, Цвікау, Брауншвайг і Кассель, ці заходи можуть торкнутися понад 20 тисяч осіб.

Причиною такої ситуації став судовий розгляд VW із групою компаній Prevent, що базується також у Вольфсбурзі, до якої належить підприємство ES Automobilguss, яке виробляє, серед іншого, необхідні деталі для коробки передач. Наступне засідання земельного суду в Брауншвейгу з цієї справи призначене на 31 серпня.

Також припинила поставки VW оббивного матеріалу для автомобільних сидінь інша саксонська фірма, споріднена ES Automobilguss. Як заявили представники автоконцерну в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, VW має намір в судовому порядку примусити страйкуючих постачальників виконувати свої обов'язки.

У 2015 році Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) опублікувало сенсаційне розслідування. Стверджується, що мінімум на півмільйона автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами встановлено програмне забезпечення, яке дозволяє обходити стандарти. Викид шкідливих речовин перевищував норму майже у 40 разів. Автоконцерну загрожує штраф у розмірі ні багато ні мало 18 мільярдів доларів.