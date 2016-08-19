Ярославський погасив співробітникам ХТЗ заборгованість по зарплаті з власних коштів

Раніше, 12 серпня, з цією метою компанія вже перевела на рахунки заводу 10 млн. гривень. Таким чином, у найближчі дні ХТЗ зможе повністю завершити процедуру погашення заборгованості по заробітній платі, що складає 20 млн. грн.

Читайте такожDCH Ярославського готує документи для АМКУ щодо ХТЗ

Нагадаємо, в результаті більш ніж 4-місячного простою, викликаного судовим провадженням, ініційованим рядом силових структур, виробнича діяльність ХТЗ була повністю блокована. Підприємство відвантажувало готову продукцію, не отримувало дохід від її реалізації, і, як наслідок, не виплачувало заробітну плату працівникам у повному обсязі. Також на час кримінального провадження всі рахунки заводу були арештовані.

Після задоволення клопотання АП «Харківський тракторний завод» про скасування арештів рішенням слідчого судді Київського районного суду р. Харкова С. А. Муратової від 5.07.2016, рахунки було розблоковано. Але розміщених на них коштів (близько 306 тис. гривень), з урахуванням кількості працівників, виявилося недостатньо для погашення заборгованості по заробітній платі. Тому Олександром Ярославським, який є головним акціонером АТ «ХТЗ», було віддано розпорядження про перерахування необхідних коштів на рахунки заводу. Зараз процедура погашення заборгованості перебуває на завершальній стадії. 80% співробітників заробітна плата вже перерахована на банківські картки, решта сьогодні, починаючи з середини дня, отримують гроші в касі підприємства.