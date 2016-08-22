"Нафтогаз" знижує ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» з 1 вересня 2016 року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,9% порівняно з серпнем 2016 року – до 6 036 грн за тис. куб. м з 6 555,6 грн за тис. куб. м. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Водночас, за даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 вересня будуть знижені на 3,8% – до 6 762 за тис. куб. м порівняно з 7 304,4 за тис. куб. м місяцем раніше.

Як зазначили у компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» чи купуватиме не менш як 50 млн кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У серпні 2016 року «Нафтогаз України» підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 9,3% порівняно з липнем 2016 року – до 6 555,6 грн за тис. куб. м, а також максимальні ціни – на 8,6%, до 7 304,4 за тис. куб. м.