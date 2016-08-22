На харківському заводі почав працювати японський робот

Про це повідомляє прес-служба "Заводу Фрунзе".

Обладнання було придбане за 2 млн. грн. у японського підрозділу фірми KUKA ще взимку. Перед запуском на підприємстві навчали персонал (робот повністю управляється програмним кодом) та виготовляли складну раму, на якій розміщуються зварювані вироби.

Робот задіяний у виготовленні штучного товару - елементів систем огорожі, таких як хвіртки і ворота, які випускаються під конкретне замовлення, а також пелетних котлів.

Читайте також"Антонов" закупив у Росії обладнання майже на $8 мільйонів, повідомив про це майже через рік

Таким чином завод відходить від використання ручної праці при зварюванні виробів.Завдяки запуску роботизованого комплексу збільшилася швидкість виконання замовлень, забезпечується стабільна якість виконаних робіт, у тому числі на особливо важких деталях.

Довідка."Завод Фрунзе" (Харків) - найбільший національний виробник перфорованих металевих виробів: решета і сита для сільгоспмашин, настильних решіток та ін. Також виробляє сітки і системи огорожі, елементи міського середовища, складські стелажі, захисні системи картерів двигунів для автомобілів, котли на пелети.