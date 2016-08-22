В Україні сповільнився спад промвиробництва

Спад промислового виробництва в Україні в липні 2016 року в річному вираженні, порівняно з липнем 2015 року, уповільнився до 0,2% із 3,4%, зафіксованих місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, червнем 2016 року, в липні зафіксовано зростання промвиробництва на 7%.

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З початку року, за січень-липень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 1,7%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання виробництва в липні 2016 року порівняно з липнем 2015 року зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 13,5%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 9,6%, хімічній промисловості – на 7,1%.

Найбільше зростання порівняно з попереднім місяцем зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - на 72,8%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 44,5%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 14%.

Найбільше падіння виробництва в липні 2016 року порівняно з липнем 2015 року зафіксовано у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 19,3%, виробництві інших машин та обладнання – 9,8%, виробництві електричного обладнання – на 9,1%.

Найбільше падіння виробництва порівняно з попереднім місяцем зафіксовано у виробництві інших машин та обладнання – 4,3%, фармацевтиці – 2,7%, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 1,8%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в червні 2016 року порівняно з червнем 2015 року становив 3,4%, порівняно з попереднім місяцем, травнем 2016 року, - 2,1%. Із початку року, за січень-червень, зростання промвиробництва в Україні становило 2%.

У 2015 році порівняно з 2014 роком спад промвиробництва прискорився до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, за підсумками 2016 року зростання промислового виробництва в Україні може становити 3%.