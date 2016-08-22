Українські металурги збільшили виробництво сталі

Українські металурги в липні 2016 року порівняно з липнем минулого року збільшили виробництво сталі на 10,5% - до 2,065 млн тонн, піднявшись при цьому з 11-го на 10-те місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-липня поточного року Україна збільшила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 10,3% - до 14,477 млн тонн, також піднявшись при цьому з 11-го на 10-те місце в світовому рейтингу виробників сталі.

За інформацією асоціації, за підсумками минулого місяця лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно займає Китай з показником 69,8 млн тонн (зростання на 2,6% до червня 2015 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,9 млн тонн, +0,5%), Індія (8,1 млн тонн, +8,1%), США (6,9 млн тонн, -2,2%), Росія (6,1 млн тонн, +0,9%), Південна Корея (6 млн тонн, +1,5%), Німеччина (3,4 млн тонн, -6,1%), Туреччина (2,7 млн тонн, +6,5%), Бразилія (2,7 млн тонн, -6%).

В цілому в липні 2016 року порівняно з липнем минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 1,4% - до 133,7 млн тонн.

В звіті асоціації за січень-липень позиції лідера продовжує утримувати Китай – 466,5 млн тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 0,5%).

Далі йдуть: Японія (60,9 млн тонн, -0,8%), Індія (55 млн тонн, +4,8%), США (46,9 млн тонн, -0,2%), Росія (41,4 млн тонн, -0,8%), Південна Корея (39,4 млн тонн, -2,7%), Німеччина (25,3 млн тонн, -2%), Туреччина (19,2 млн тонн, +3,6%), Бразилія (17,6 млн тонн, -12%).

За 7 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 1,2% - до 929,6 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-те місце в галузевому рейтингу.