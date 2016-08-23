Група DCH Олександра Ярославського відкрила ХТЗ кредитну лінію на 400 млн грн

На даний момент інвестор повністю розрахувався з усіма боргами по заробітній платі. Перший транш у розмірі 10 млн грн група DCH Олександра Ярославського перерахувала АТ «Харківський тракторний завод» 12 серпня. Ще 10 млн грн перераховано 19 серпня 2016 року.

«Як відомо, до недавнього часу виробнича діяльність ХТЗ була повністю блокована протягом більше ніж 4 місяців. Підприємство відвантажувало готову продукцію, не отримувало дохід від її реалізації, і, як наслідок, не виплачувало заробітну плату працівникам у повному обсязі. На даний момент суд розблокував рахунки підприємства у ряді банків, інвестор отримав можливість погасити штучно створені чужі борги по зарплаті і почати реалізовувати антикризовий план відродження виробництва», - каже генеральний директор ХТЗ В'ячеслав Шевченко.

Шевченко озвучив основні орієнтири фінансової моделі оздоровлення підприємства.

«Згідно з концепцією фінансового оздоровлення ХТЗ наростить обсяги випуску продукції до 150 тракторів в місяць. Весь прибуток від реалізації буде направлятися на погашення боргів. Зокрема, ми плануємо протягом перших 12 місяців з відновлення виробничої діяльності погасити приблизно 100 млн грн кредиторської заборгованості, яку накопичило попереднє керівництво на чолі з Губіним. З метою поповнення оборотного капіталу, група DCH Олександра Ярославського відкрила підприємству кредитну лінію на 400 млн грн. Як ми вже повідомляли, 20 млн грн вже виділено на погашення зарплатних боргів. Підприємство знаходиться в стадії виробничо-технологічної оптимізації, результатом якої стане адаптація Харківського заводу транспортного до сучасних умов ринку і вихід ХТЗ статус лідера сільськогосподарського машинобудування в Україні та Європі. Ми будемо готові запустити у вересні, якщо будуть припинені кримінальні переслідування за надуманими приводами», - резюмував В'ячеслав Шевченко.