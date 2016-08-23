Виробництво вантажівок в Україні скоротилося в три рази
За 7 місяців українські підприємства виготовили всього 193 вантажних автомобілі.
Виробництво вантажних автомобілів в Україні в січні-липні 2016 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилася в три рази - до 193 штук.
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Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат) у звіті щодо промислового виробництва в Україні.
Згідно з повідомленням, в липні на українських підприємствах було випущено 43 вантажних автомобілі, що на 63% менше показника липня 2015 року та в 1,6 раза більше показника червня поточного року.
При цьому, інформацію про виробництво легкових автомобілів і автобусів Держстат не опублікував.
Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром" виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-липні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилося на 39% - до 2,458 тис. одиниць.