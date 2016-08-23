Китай перед самітом G20 для очищення повітря призупинить роботу сотень заводів

Влада Китаю планує призупинити діяльність нафтопереробних і нафтовидобувних заводів, розташованих уздовж річки Янцзи, в рамках проведення саміту G20 у вересні 2016 року в Ханчжоу, повідомляє Bloomberg.

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Обмеження діяльності заводів нафтопереробного комплексу в Ханчжоу може призвести до скорочення попиту на нафту в Китаї на 250 тис. барелів на добу в третьому кварталі, передає Bloomberg слова консультанта Energy Aspects Майкла Мейдана.

У 2016 році Китай займає друге місце з обсягу добового споживання нафти, яке досягає 11,64 млн барелів. За словами економіста IHS Markit Гаррі Лю, це може зменшити вироблення нафтопродуктів приблизно на 400 тис. барелів на добу. Призупинення заводів також може послабити імпорт нафти з Китаю, передає RNS.

У Шанхаї місцева влада попросила перед G20 призупинити на період з 24 серпня до 6 вересня роботу 255 організацій, серед яких вугільні електростанції і нафтопереробні заводи. У Нінбо чиновники попросили призупинити діяльність 445 заводів, що займаються виробництвом сталі, цементу, паперу і нафтопереробкою, повідомляє Bloomberg, посилаючись на отриманий ним документ.

Призупинення заводів проводиться в рамках тимчасових природоохоронних заходів з очищення повітря.

У Ханчжоу 4-5 вересня пройде саміт G20 на тему «Будівництво інноваційної, здоровою, взаємопов'язаної та інклюзивної світової економіки». У Китаї саміт проводиться вперше.