Гройсман хоче ввести посаду заступника міністра економрозвитку з питань промисловості

Кабінет міністрів України готовий ввести в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі посаду заступника міністра з питань розвитку промисловості. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками профспілок і Федерації роботодавців України.

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«Буде створено департамент розвитку промисловості як перший крок до запуску процесів з боку влади. Ми вводитимемо окремого заступника з питань промисловості. Це будуть ті люди, які предметно займатимуться промисловістю країни, - сказав Гройсман. - І в цьому контексті моя пропозиція: я готовий внести кандидатуру, якщо ви підберете, і вона буде консенсусною, на посаду заступника міністра з питань промисловості - відповідальної людини, якій дамо повноваження і можливість бути національним лобістом вітчизняної промисловості».

Як повідомляв УНІАН, на поточний момент Мінекономрозвитку є основним органом влади, який курирує питання функціонування реального сектору економіки, включаючи питання дерегулювання та функціонування великих державних промислових холдингів. При цьому в структурі Мінекономрозвитку є заступник, який курирує питання торговельних інтересів України - торговий представник України, а також заступник, який курирує питання оборонно-промислового комплексу.