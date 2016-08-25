Мінекономрозвитку назвало фактори, які матимуть вирішальний вплив на промвиробництво

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України під час оцінки ситуації в українській промисловості спрогнозувало, що ключовими факторами, які будуть впливати на розвитку промислового потенціалу України, стануть цінові коливання на традиційних для нашої країни товарних ринках, а також відновлення економіки на сході в частині транспортного сполучення.

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Про це йдеться в аналітичному звіті міністерства.

У Мінекономрозвитку нагадали, що за підсумками липня падіння промвиробництва сповільнилося до 0,2%, а з урахуванням коригування на святкові дні мало місце навіть зростання на 0,9% порівняно з червнем. Позитивну динаміку у липні забезпечили також активізація виробництва в Донецькій і Луганській областях за рахунок відновлення транспортного сполучення, відновлення купівельної спроможності населення, а також невелике зростання інвестування.

«В цілому за підсумками січня-липня 2016 року порівняно з січнем-липнем 2015 року зростання промвиробництва становило 1,7%, йдеться в звіті. – У другому півріччі 2016 року очікується, що дія таких факторів, як помірне відновлення внутрішнього та інвестиційного попиту, компенсують дія стримуючих факторів – таких як, додаткові торговельні обмеження з боку Росії. Проте вирішальними факторами динаміки промислового виробництва стануть динаміка цін на світових товарних ринках, включаючи чорні метали і мінеральні добрива, а також ситуація з транспортним сполученням на сході».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, спад промислового виробництва в Україні в липні 2016 року в річному вираженні, порівняно з липнем 2015 року, сповільнився до 0,2% з 3,4%, зафіксованих місяцем раніше. Найбільше зростання виробництва в липні 2016 року порівняно з липнем 2015 року зафіксоване у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 13,5%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 9,6%, хімічної промисловості – на 7,1%.

Найбільше зростання порівняно з попереднім місяцем зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 72,8%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 44,5%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 14%.

Найбільше падіння виробництва в липні 2016 року порівняно з липнем 2015 року зафіксовано у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 19,3%, виробництві інших машин та устаткування – 9,8%, виробництві електричного обладнання – на 9,1%.

Найбільше падіння виробництва порівняно з попереднім місяцем зафіксовано у виробництві інших машин та устаткування – 4,3%, фармацевтиці – 2,7%, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 1,8%.