"Антонов" розгортає виробництво Ан-178

Державне підприємство «Антонов» приступило до розгортання серійного виробництва транспортного літака Ан-178, який на поточний момент проходить сертифікаційні випробування.

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Як повідомили в прес-службі «Антонова», Ан-178 вже виконав більше 100 польотів загальною тривалістю 160 годин. У даний момент літак готується до продовження льотних випробувань, а також до виконання навантажувальних і розвантажувальних робіт.

Коментуючи хід сертифікаційних випробувань Ан-178, голова ДП «Антонов» Олександр Коцюба зазначив, що всі процедури проходять з використанням європейських вимог CS-25. «У нас є тверде замовлення на 10 літаків для авіакомпанії з Азербайджану. На серійному заводі «Антонов» почалося розгортання виробництва Ан-178», - сказав Коцюба.

Довідка УНІАН. Ан-178 був розроблений на базі пасажирського літака Ан-158. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для вантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, у тому числі великовантажні морські контейнери 1С. Літак призначений для заміни транспортного літака Ан-12.

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За оцінками керівництва ДП "Антонов", потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць.

Ан-178 був представлений на авіаційній виставці в Берліні (Німеччина), де зробив перші демонстраційні польоти, а також на авіасалоні Фарнбро (Великобританія).

У червні поточного року «Антонов» та азербайджанський державний концерн Azal підписали контракт на поставку до Азербайджану 10 вантажних літаків Ан-178 для подальшого їх використання азербайджанської авіакомпанією Silk Way Airlines. Як очікується, українські машини будуть побудовані і передані замовнику в два етапи. Перші два літаки будуть поставлені до середини 2018 року, потім побудують ще 8 літаків. Передоплата за перші два Ан-178 вже надійшла на українське підприємство, однак загальна сума контракту є комерційною таємницею. Як очікується, 10 літаків - це лише початковий обсяг закупівлі.

ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.