Американський експерт в оборонній сфері став радником держконцерну "Укроборонпром"

Американський експерт у сфері оборони і технологій і екс-керівник Агентства провідних оборонних дослідницьких проектів (DARPA) Ентоні Тетер став радником державного концерну "Укроборонпром". Відповідний меморандум сьогодні, 26 серпня, Тетер підписав з гендиректором концерну Романом Романовим.

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"Це дуже інноваційна структура (DARPA - УНІАН), яка дає змогу Сполученим Штатам бути лідером у технологіях, у виробничій сфері, і сьогодні ми підписуємо документ, згідно з яким Ентоні Тетер є радником "Укроборонпрому" і, згідно з цим документом, нам буде доступна сучасна та найактуальніша інформація", - сказав Романів.

У свою чергу Тетер додав, що це рішення стане поштовхом для розвитку українського ОПК. “Я впевнений, що цей меморандум корисний для всіх і це саме той випадок, коли ми можемо сказати, що два плюс два буде п'ять. Я дуже радий, що я можу співпрацювати з "Укроборонпромом", і сьогодні ми починаємо нову сторінку в нашій співпраці і це позитивно вплине на наші відносини з Україною", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, обладнав в своєму будинку спеціальний офіс для представників НАТО і запропонував їм "пліч-о-пліч" реформувати оборонно-промисловий комплекс України.

Раніше гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов заявляв, що "Укроборонпром" має намір перейти на стандарти НАТО до 2020 року. За його словами, для переходу підприємств концерну на виробництво техніки за стандартами НАТО необхідно близько 21 млрд грн.

Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.