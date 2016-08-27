"Укроборонпром" представить нові зразки безпілотників, мінометів, авіаракет та снайперської зброї

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оборони.

"29 серпня секретар РНБО Олександр Турчинов візьме участь у презентації новітньої зброї і техніки до п'ятиріччя держконцерну "Укроборонпром". До участі у заході також запрошені президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр оборони України Степан Полторак, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією прес-служби РНБО, керівництву держави і армії буде продемонстровано аеродинамічну літаючу модель багатофункціонального безпілотного авіаційного комплексу, безпілотний тактичний багатоцільовий транспортний засіб "Фантом", новий 60-мм міномет, розроблений за стандартами НАТО, авіаційні ракети Р-27, снайперську зброю та іншу сучасну техніку.

Проведення цього заходу заплановано на території Київського бронетанкового заводу.