У Росії зафіксовано "невеликі проблеми" з майбутнім економічним зростанням

"Невелике уповільнення в економіці" влітку 2016 року визнано Мінекономіки Росії: у черговому моніторингу відомства описується липневе уповільнення відновних трендів, а третій квартал, мабуть, почався зі скорочення ВВП, пише "Комерсант".

Дані Мінекономіки і ЦБ не дають підстав сумніватися в майбутньому виході економіки з рецесії — як і в тому, що зростання в 2017 році може зупинятися вже навіть без зовнішніх шоків.

Розширені економічні огляди Мінекономіки ("Моніторинг соціально-економічного розвитку") і ЦБ (бюлетень "Економіка" та огляд інфляції) за липень 2016 року присвячені в основному опису одної події - невеликого відхилення від прогнозів основних показників. Мінекономіки, чий огляд дещо обережніше, говорить про "невелике уповільнення" — на основі помісячних вимірювань ВВП (вони досить ненадійні) передбачається, що в липні 2016 року виробництво валового продукту скоротилося на 0,1% (зі знятою сезонністю) до червня. Нагадаємо, в тих же оцінках у травні-червні ВВП не скорочувався, річне зниження першого місяця третього кварталу — 0,7% (0,5-0,6% зниження ВВП в травні і червні).

Читайте такожЗанурення в кризу: в Росії через низькі ціни на нафту погіршили прогноз дефіциту бюджетуПричина уповільнення, за оцінками Мінекономіки,— депресія в обробці та оптовій торгівлі, тобто мова йде про практично чисте зниження економічної активності. Як і всі аналітики, ЦБ і Мінекономіки розраховують на відновлення в серпні — в першу чергу за рахунок гарного врожаю в агросекторі. Ще одне спостереження Мінекономіки — припинення темпів зростання реальних наявних доходів: хоча ця тема не обговорюється в деталях, ймовірно, певний внесок у це внесла відмова уряду від другої індексації пенсій, хоча фізично скорочення попиту за рахунок цього невелике — це в основному гроші, які задовольняють внутрішній попит і не орієнтовані на споживчий імпорт.

Між тим, три проблеми, які обговорюються в моніторингу Мінекономіки, змушують думати про економічне зростання у першій половині 2017 року як про явище досить нестабільне. Це — скорочення позитивного сальдо торгового балансу за рік удвічі (зниження першого півріччя до того ж періоду 2015 року на 48%, в підсумку — $52 млрд), зниження інвестицій великими темпами, ніж передбачалося, — і вельми обмежений потенціал для майбутнього органічного зростання. За півріччя інвестиції знизилися на 4,3%, і в цілому це вказує не тільки на обмеження у зовнішньому кредитуванні, але і на дефіцит рентабельних інвестпроектів. Скорочення торгового сальдо разом із стійко негативним і сильним негативним сальдо в послугах — це середньострокова загроза будь-якої моделі зростання, яка передбачає нарощування інвестиційного імпорту (він, за оцінками і ЦБ, і Мінекономіки, стабільний, але на низьких рівнях). В певний момент в 2017-2018 роках подальше скорочення загального сальдо платіжного балансу може стати сигналом економіці до погіршення становища — і при збереженні поточних трендів (при ціні нафти в діапазоні $40-50 за барель) це дає занадто малий горизонт планування для поточних інвестицій. Досить велика кількість середніх підприємців будуть враховувати цей фактор, відмовляючись навіть від "коротких" інвестпроектів до 2018 року або пізніше.