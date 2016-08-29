"Укроборонпром" за два роки збільшив виробництво втричі - Турчинов

За останні два роки обсяг виробництва «Укроборонпрому» зріс втричі.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов в ході заходів на честь 5-річчя державного концерну.

«Підприємства концерну «Укроборонпром» гідно виконали завдання, яке поставила перед ними Батьківщина. За стислі терміни, завдяки концентрації виробництва, завдяки ефективній кооперації, завдяки мобілізації наукового потенціалу нашої країни ми змогли забезпечити Збройні сили, Національну гвардію, інші військові формування якісною зброєю та військовою технікою», - наголосив він.

Турчинов підкреслив, що за два останні роки обсяг виробництва збільшився в три рази.

«За два останні роки обсяг виробництва збільшився втричі, я підкреслюю, втричі. Це рекордна цифра. І без цього виробництва ми б не змогли відстояти нашу Україну», - зазначив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, на початку року гендиректор концерну Роман Романов повідомив, що завантаження підприємств «Укроборонпрому» становить всього 40%.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить близько сотні підприємств ОПК України.