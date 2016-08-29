"Укроборонпром" презентував безпілотний мінібронетранспортер "Фантом" (фото)
Машина може управлятися по захищеному радіоканалу на дистанції до 2,5 км або за допомогою кабелю на відстані до 5 км.
Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, презентував безпілотний багатофункціональний мінібронетранспортер "Фантом".
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Як передає кореспондент УНІАН, презентація бронемашини відбулася на Київському бронетанковому заводі в присутності секретаря РНБО Олександра Турчинова, міністра оборони Степана Полторака і гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова.
За словами розробників машини, це перший тестовий зразок. Головна мета машини - виконання бойових завдань, зокрема розвідки, а також підвезення боєприпасів і вивезення поранених.
Відповідно до тактико-технічних характеристик, "Фантом" може управлятися по захищеному радіоканалу на дистанції до 2,5 км або за допомогою кабелю на відстані до 5 км.
Як повідомив один із розробників "Фантома" Сергій Поляков, бронемашина озброєна кулеметом калібру 12,7 мм, тепловізором для роботи в нічний час, також має броньований кузов.
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Крім того, за словами Полякова, машина укомплектована електродвигуном і генератором, що дозволяє "Фантому" працювати в автономному режимі до одного місяця.
Розрахунок "Фантома" становить дві людини: водій і стрілок.
При цьому Романов відзначив, що даний тип техніки здатні виробляти лише кілька країн.
"За інформацією наших фахівців, Україна увійшла до топ-5 виробників такої техніки", - сказав Романов.
Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.