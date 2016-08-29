Турчинову і Полтораку показали перший український бойовий безпілотник (фото)

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, презентував прототип першого українського бойового безпілотного комплексу "Горлиця".

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Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулась сьогодні, 29 серпня, на території Київського бронетанкового заводу.

На презентації були присутні секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр оборони Степан Полторак і гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов.

Зокрема, за словами заступника гендиректора концерну з питань виробництва та авіації Олександра Пащенка, безпілотний комплекс виробництва держпідприємства "Антонов" складатиметься з чотирьох безпілотників і наземної станції управління на базі вантажівки КрАЗ.

За його словами, до кінця року розробники планують почати льотні випробування прототипу, а наступного року почати військові випробування.

Згідно з технічними характеристиками, цей безпілотник матиме практичну дальність польоту понад 1000 км, максимальну висоту польоту 5 км і час польоту близько 7 годин.

Також Пащенко повідомив, що крім розвідки цей безпілотник планується обладнати ракетним озброєнням для виконання бойових завдань із знищення техніки і живої сили супротивника, а точність ураження цілей цим безпілотником становитиме "плюс-мінус 1 м".

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.