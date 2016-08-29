Як проходила презентація новітньої зброї і техніки "Укроборонпром" (фоторепортаж)

Зокрема, були презентовані перший український бойовий безпілотник "Горлиця", дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом" та інші озброєння.

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На презентації були присутні секретар РНБО Олександр Турчинов та міністр оборони України Степан Полторак.

Як повідомляв УНІАН, під час презентації секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов наголосив, що вітчизняна оборонна промисловість повинна забезпечити українські Збройні сили сучасною зброєю, яка зможе "переламати хребет ворогу".