Як проходила презентація новітньої зброї і техніки "Укроборонпром" (фоторепортаж)

16:40, 29 серпня 2016
Промисловість
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На території Київського бронетанкового заводу 29 серпня 2016 року відбулася презентація новітньої зброї і техніки до п'ятиріччя ДК "Укроборонпром".

Олександр Турчинов і Степан Полторак під час презентації в

Зокрема, були презентовані перший український бойовий безпілотник "Горлиця", дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом" та інші озброєння.

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На презентації були присутні секретар РНБО Олександр Турчинов та міністр оборони України Степан Полторак.

Як повідомляв УНІАН, під час презентації секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов наголосив, що вітчизняна оборонна промисловість повинна забезпечити українські Збройні сили сучасною зброєю, яка зможе "переламати хребет ворогу".

Безпілотник ''Горлиця''
Безпілотник "Горлиця" /  © УНІАН
Безпілотник ''Горлиця''
Безпілотник "Горлиця" /  © УНІАН
Безпілотник ''Горлиця''
Безпілотник "Горлиця" /  © УНІАН
Безпілотник ''Горлиця''
Безпілотник "Горлиця" /  © УНІАН
Дистанційно керований мінібронетранспортер ''Фантом''
Дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом" /  © УНІАН
Дистанційно керований мінібронетранспортер ''Фантом''
Дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом" /  © УНІАН
Дистанційно керований мінібронетранспортер ''Фантом''
Дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом" /  © УНІАН
Дистанційно керований мінібронетранспортер ''Фантом''
Дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом" /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Олександр Турчинов і Степан Полторак
Олександр Турчинов і Степан Полторак /  © УНІАН
Олександр Турчинов і Степан Полторак
Олександр Турчинов і Степан Полторак /  © УНІАН
Олександр Турчинов і Степан Полторак
Олександр Турчинов і Степан Полторак /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

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