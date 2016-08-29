У Литві пояснили, чому не стануть купувати українську військову техніку

Про це заявив міністр оборони Литви Юозас Олекас, повідомляє 112.ua.

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"Є наші вимоги, які повинні виконуватися як щодо захисної потужності техніки, так і бойової. Є стандарти, які прийняті в країнах НАТО, щоб оперувати, брати участь у діях спільно. Цим вимогам відповідала німецька техніка, яку ми обрали. Як ви знаєте, я був під час попереднього візиту в Україну на українському заводі в Харкові. Дивився техніку. Але поки ми прийняли рішення придбати німецьку техніку", - сказав Олекас.

За його словами, українська техніка не відповідає вимогам країн НАТО. "Тим (вимогам - УНІАН), які ми висували для конкретної покупки, про яку йде мова, вона не відповідала. Ми мали інші вимоги. Але хто знає, в майбутньому, може, і буде відповідати", - говорить міністр.

Він також додав, що поки Литва не планує купувати українську військову техніку, а "потім вже будемо говорити у кожному конкретному випадку".