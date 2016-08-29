У Литві пояснили, чому не стануть купувати українську військову техніку
Литва не буде купувати українську військову техніку, тому що вона не відповідає вимогам країн НАТО.
Про це заявив міністр оборони Литви Юозас Олекас, повідомляє 112.ua.
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"Є наші вимоги, які повинні виконуватися як щодо захисної потужності техніки, так і бойової. Є стандарти, які прийняті в країнах НАТО, щоб оперувати, брати участь у діях спільно. Цим вимогам відповідала німецька техніка, яку ми обрали. Як ви знаєте, я був під час попереднього візиту в Україну на українському заводі в Харкові. Дивився техніку. Але поки ми прийняли рішення придбати німецьку техніку", - сказав Олекас.
За його словами, українська техніка не відповідає вимогам країн НАТО. "Тим (вимогам - УНІАН), які ми висували для конкретної покупки, про яку йде мова, вона не відповідала. Ми мали інші вимоги. Але хто знає, в майбутньому, може, і буде відповідати", - говорить міністр.
Він також додав, що поки Литва не планує купувати українську військову техніку, а "потім вже будемо говорити у кожному конкретному випадку".