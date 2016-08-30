Міненерговугілля про долю держшахт: 8 збережуть, 14 приватизують і 11 ліквідують

Міністерство енергетики та вугільної промисловості у рамках реформування 33 державних вугільних підприємств планує 8 перспективних шахт залишити у своїй власності, 14 – вивести на беззбитковість і приватизувати, а 11 –ліквідувати.

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Про це йдеться у програмі реформування галузі до 2020 року, текст якої має УНІАН.

Згідно з документом, для 8 перспективних шахт, сумарні запаси яких становлять 469,6 млн тонн вугілля, а потужності – 11,2 млн тонн вугілля на рік, необхідно короткострокове надання державної підтримки протягом 2016-2017 років.

«Зазначені підприємства надалі працюватимуть у беззбитковому режимі і забезпечать енергетичну незалежність держави», – наголошують у міністерстві.

Йдеться про п'ять шахт у Донецькій області – «1/3 «Новогродівська», ім. Сургая, «Південнодонбаська №1», ім. Стаханова і «Росія», а також про шахту ім. Мельникова в Луганській області і шахти «Лісова» і «Степова» у Львівській області.

При цьому 14 малоперспективних шахт, сумарні запаси вугілля на яких становлять 594,6 млн тонн, планується приватизувати.

На приватизацію планується виставити 6 шахт у Донецькій області («Краснолиманська», «Центральна», «Україна», «Курахівська», ім. Дзержинського і «Торецька»), 3 шахти в Луганській області («Горська», «Карбоніт», ім. Капустіна), а також 5 шахт у Львівській та Волинських областях («Межирічанська», «Червоноградська», «Відродження», «Великомостівська», «Бужанська»).

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«У разі відсутності пропозицій щодо приватизації буде додатково розглянуто питання про консервацію або ліквідацію», - уточнили у відомстві.

Крім того, 11 шахт, які відпрацьовують свої запаси або будуть віднесені до безнадійно збиткових, планується ліквідувати. Це шахти ім. Димитрова, «Родинська», «Північна», «Південна», «Золоте», «Тошківська», «Привольнянська», «Новодружеська», «№9 Нововолинська», «Надія» і «Зарічна».

У ході ліквідації цих підприємств міністерство пропонує упровадити систему соціальної підтримки звільнених працівників, а також фінансувати заходи з охорони навколишнього середовища на закритих майданчиках.

Для затвердження цієї програми необхідно отримати схвалення профспілок і Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує до 2020 року направити на реформування державних вугільних підприємств 25,287 млрд грн, з яких 10,572 млрд грн - кошти держбюджету.

Очікується, що виконання всіх запланованих заходів дозволить забезпечити у 2020 році видобуток вугілля на державних шахтах на рівні 9,2 млн тонн, що в 1,5 разу більше, ніж було видобуто в 2015 році.

Довідка УНІАН. У вугільній галузі України часто виникали скандали навколо дотацій на застарілі, неефективні й збиткові державні вугільні підприємства. У більшості випадків, використовуючи держдопомогу, керівники вугільних підприємств і державні чиновники незаконно отримували доходи.

Наприклад, вугілля з держшахт реалізовувалося через низку посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки росли. Раніше на цих схемах, за інформацією ЗМІ, заробляли посередники з оточення колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 грн після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в кишенях оточення Януковича. Крім того, були випадки, коли на держшахти привозили вугілля з копанок, реалізовуючи його як видобуте на держпідприємстві, що дозволяло отримувати незаконний дохід.

У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де розташована більшість шахт, було виділено близько 9 млрд грн. Розмір дотацій у 2013 році становив близько 13 млрд грн.