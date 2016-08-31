Україна вперше за 19 років отримала дивіденди від свого океанічного риболовного флоту

Україна, вперше за 19 років існування держпідприємства-судновласника океанічного риболовного флоту, отримала 30 серпня поточного року дивіденди в сумі понад 13 млн грн, повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства України.

Читайте також"Таманський" повернувся до України після невдалої спроби РФ "націоналізувати" танкер

«30 серпня на валютний рахунок Державного казначейства України надійшло понад 13 млн грн (515 тис. дол.) від діяльності державного океанічного риболовного флоту за результатами 2015 року. Це перша в історії України сплата дивідендів за 19 років існування підприємства-судновласника», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сума дивідендів визначена на основі звітності за 2015 рік. Загальний дохід державного океанічного риболовного флоту в 2015 році становив понад 680 тис. дол.

Прес-служба нагадала, що з 2015 року Держрибагентство веде роботу для збереження державного океанічного флоту і поліпшення умов його використання. При цьому, одним із пріоритетів називається ліквідація державної риболовецької компанії «Фішинг Компані С. А.», зареєстрованої в 1997 році на Британських Віргінських островах, володіє двома державними океанічними судами.

«Шляхом переговорів протягом 2016 року не вдалося досягти позасудової угоди про отримання необхідної згоди компанії-фрахтувальника на передачу суден у власність українському держпідприємству. Однак Україна завершила напрацювання сильної правової позиції для того, щоб припинити діяльність офшорної компанії і передати судна українському державному підприємству через юридичні механізми», - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що незалежний аудит діяльності підприємств-судновласників не проводився з 2012 по 2015 рр. Він був початий після зміни керівництва в 2015 році і зараз знаходиться на фінальній стадії. Результати аудиту обіцяють оприлюднити до кінця вересня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, океанський рибальський флот України в 2015 році, вперше з 1997 року, приніс прибуток, який становив 19 млн грн (понад 700 тис. дол.), включаючи дивіденди.

Як зазначав в інтерв'ю УНІАН голова Держрибагентства Ярема Ковалів, його відомство планує до 2016 року збільшити прибуток державного океанського риболовного флоту України на 58% - до 30 млн грн.

Україна за роки незалежності втратила понад 220 великотоннажних суден, або 95% океанського флоту, основна частина якого була незаконно реалізована для погашення фіктивної кредиторської заборгованості. У 1991 році Україна мала понад 230 океанських суден. У 2015 році їх кількість скоротилася до 11, з яких тільки 4 перебувають у державній власності: «Капітан Русак», «Іван Голубець», «Олексій Слободчиков» і «Професор Михайло Александров».

Держрибагентство планує виставити океанський флот з чотирьох кораблів на приватизацію в 2017 році.