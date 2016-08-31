В окупованому Донецьку не працюють дві третини підприємств - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час відкриття Центру надання адміністративних послуг у Маріуполі.

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«Подивіться, яка заробітна плата зараз в Донецьку, і відповідь буде проста, бо з 1 тис. 823 підприємств 1,2 тис. не працюють, немає роботи, рівень безробіття зашкалює, зарплата жебрацька, ціни захмарні. І це є наслідки «руського миру». - заявив Порошенко.

«Ніде, куди приходила Росія, не було щастя. Ні у Придністров’ї, ні у Південній Осетії, ні в Абхазії, ні на окупованих територіях України. І не буде», - наголосив президент.