ОПЗ став збитковим тільки після втручання в роботу Саакашвілі - топ-менеджер заводу

Як зазначає Gazeta.ua, так перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков прокоментував у своєму Facebook заяву Саакашвілі в ефірі телеканалу "112 Україна" про те, що Одеський припортовий завод приносить збитки в 100 млн грн щомісяця, оскільки його "довели його до ручки корупціонери, які зараз кричать про Саакашвілі".

При цьому Щуріков нагадав Саакашвілі показники заводу до втручання губернатора в роботу ОПЗ і після.

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Так, до втручання обсяги виробництва продукції (мінеральних добрив) в 2015 році склали 1 млн. 523 тис. тонн, тобто зросли в порівнянні з 2014 р на 351 тис. тонн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг склав в 2014 р близько 5 млрд 430 млн грн, а в 2015 р - понад 11 млрд 195 млн грн. Таким чином, в 2015 році виручка зросла на 206% в порівнянні з 2014 роком, констатував Щуріков.

За головним показником "прибуток-збиток": якщо в 2013 році чистий збиток склав 1 млрд 144 млн грн, а в 2014 році - 633 млн грн, то в 2015 вперше за останні роки був чистий прибуток і він склав 218,5 млн грн, - пояснив він.

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"І все це при економічному спаді, війні на Сході, девальвації гривні, політичній нестабільності. Таких показників нам вдалося досягти завдяки раціональній тарифній політиці, а також підвищенню ціни на перевалку продукції (в основному аміаку) на експорт", - вказав топ-менеджер.

"Після того, як в 2016 р спекуляції дісталися до ОПЗ, були зроблені гучні заяви пана Саакашвілі і екс-заступника Генпрокурора Давида Сакварелідзе, а згодом відкриті фіктивні кримінальні провадження. У 2016 році завод знову почав зазнавати збитків. Так, в першому півріччі ОПЗ отримав чистий збиток у 243,9 млн грн, тоді як аналогічний період 2015 року підприємство закінчило з чистим прибутком в 152 млн грн", - вказує Щуріков.

Він підкреслив, що чистий дохід від реалізації продукції в першому півріччі 2016 року знизився на 45,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 3 млрд 172 млн грн. У першому півріччі 2015 роки чистий дохід склав 5 млрд 801 млн грн.

"І ось тепер Саакашвілі дає ефіри, де розповідає про збитковий завод, який треба терміново продати в 2 рази дешевше, щоб тільки позбутися його", - обурився Щуріков.