"Укроборонпрому" передали ще одне конструкторське бюро

Кабінет міністрів України передав державному концерну "Укроборонпром" зі сфери управління Фонду держмайна повноваження з управління корпоративними правами держави чернівецького "Центрального конструкторського бюро "Ритм".

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Відповідне рішення було прийнято урядом 31 серпня.

"Пропонується погодитися з пропозицією Мінекономрозвитку про передачу від Фонду держмайна в "Укроборонпром" повноважень з управління корпоративними правами держави стосовно товариства, державна частка - 25,0021%", - повідомив в ході прийняття документа голова Міністерства економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Кабмін також визнав таким, що втратив чинність розпорядження уряду від 12 червня 2013 року про приватизацію конструкторського бюро "Ритм".

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Кабмін передав завод "Топаз", який раніше базувався в Донецьку, із сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі до складу державного концерну "Укроборонпром".

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.