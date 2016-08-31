"Антонов" підписав договір про серійне виробництво АН-225 "Мрія" в Китаї

Про це повідомила прес-служба держпідприємства.

"30 серпня 2016 року «Антонов» і китайська компанія Aerospace Industry Corporation of China (AICC) підписали угоду про співпрацю за програмою Ан-225. Таким чином, сторони висловили наміри про довгострокову співпрацю, яка передбачає на першому етапі будівництво другого модернізованого екземпляра літака Ан-225 «Мрія» на держпідприємстві «Антонов» і поставку компанії AICC, і створення на другому етапі спільного серійного виробництва Ан-225 в Китаї за ліцензією «Антонова»", - йдеться в повідомленні.

Представники "Антонова" уточнили, що кожен з етапів підписаного договору буде реалізований за окремим контрактом.

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Інших подробиць договору, зокрема, термін його реалізації і обсяг виробництва літаків АН-225, представники підприємства не повідомили.

Як повідомляв УНІАН, раніше в китайських ЗМІ з'явилася інформація, що 30 серпня китайська компанія China airspace і українське держпідприємство "Антонов" підписали договір про співпрацю. Зокрема, повідомлялося, що за даним договором до Китаю переходить право власності на гігантський літак-транспортер АН-225, включаючи використання креслень і специфікацій літака. При цьому в самому "Антонові" інформацію про продаж прав на "Мрію" спростували.

Довідка УНІАН. Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. З тих пір «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.