В Україні зросло виробництво сталі

В Україні в січні-серпні, за оперативними даними, виробництво сталі зросло порівняно з січнем-серпнем 2015 р. на 9% - до 16,43 млн тонн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зросло на 9% - до 14,35 млн тонн, виплавка чавуну збільшилася на 15% – до 15,99 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу за 8 місяців зріс на 18% - до 8,65 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2015 році виробництво сталі скоротилося порівняно з 2014 р. на 16% - до 22,935 млн тонн, виробництво загального металопрокату також скоротилося на 16% - до 20,02 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 12% – до 21,88 млн тонн. Обсяг виробництва коксу за 2015 р. зменшився на 16% - до 11,61 млн тонн.