Перелома через суд вимагатиме від НАБУ і САП якнайшвидшої передачі "справи ОПЗ" до суду

Голова Наглядової ради Одеського припортового заводу-перший заступник глави НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома подасть в суд на Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, якщо вони будуть зривати процесуальні строки передачі так званої "справи ОПЗ" до суду.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Факты и комментарии". За його словами, повністю свою правоту він зможе довести лишепри розгляді звинувачень по суті.

"Підозру мені було пред'явлено 14 липня, за законом у НАБУ і САП є два місяці, щоб обвинувальний акт був переданий до суду. А це - середина вересня. Відтак дивно виглядає нещодавня заява прокурора САП Назара Холодницького, що справа можливо буде направлена до суду тільки в жовтні-листопаді. Більше того, тепер НАБУ хоче відтягнути це ще далі - аж на 4 місяці. І весь цей час тримати мене і Миколу Щурікова під домашнім арештом. Причому під смішним приводом - проведення нової експертизи для визначення збитків", - пояснив Сергій Перелома.

Він робить висновок, що на момент пред'явлення підозр у НАБУ та САП не було ніяких доказів провини, крім фіктивних експертиз.

"Нас голосно звинуватили і тепер намагаються це довести. Чого домагається звинувачення, відтягуючи передачу до суду? Можливо, хочуть щось сфальсифікувати і "намалювати". Але я хочу довести в суді свою невинуватість якомога швидше", - підкреслив він.

Торкаючись нинішньої ситуації на ОПЗ, Сергій Перелома звернув особливу увагу до ролі одеського губернатора Міхеїла Саакашвілі в зриві приватизації заводу.

"Всі скандали навколо ОПЗ почалися із заяв Саакашвілі в листопаді 2015. Після цього було розпочато кримінальне провадження одеською поліцією і прокуратурою, які очолювали його соратники. Далі справи були передані НАБУ і САП, де за дивним збігом обставин працює ще один соратник Саакашвілі - Гізо Углава", - зазначив голова наглядової ради ОПЗ.

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Він підкреслив, що атаки на ОПЗ закінчилися закономірним результатом - зривом приватизації підприємства. "Великі гроші люблять тишу, скандали їх відлякують, - сказав Перелома. - Всі 7 іноземних компаній відразу ж відмовилися від участі в конкурсі".

У підсумку, підкреслив голова наглядової ради, стартова ціна заводу знижена вдвічі і тепер "відкриваються двері для олігархічного капіталу, в тому числі і російського походження".

"Дії Саакашвілі повинні бути розслідувані відповідними органами. Адже держбюджет уже втратив мінімум 6,5 мільярда гривень. Ці кошти могли піти і на армію, і на соцзабезпечення, і на медицину. Приміром, за ці мільярди можна модернізувати 600 танків Т-64 до рівня сучасного "Булата" або закупити в Європі понад 1 300 найсучасніших реанімобілів. В результаті брудної піар-кампанії астрономічна сума, по суті, вкрадена в України", - зазначив Сергій Перелома.