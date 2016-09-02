"Укроборонпром" передав військовим відновлений зенітно-ракетний комплекс С-300ПС

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства країни, передав Повітряним силам Збройних сил України модернізований і відремонтований зенітно-ракетний комплекс С-300ПС.

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Згідно з повідомленням прес-служби "Укроборонпрому", фахівці концерну провели середній ремонт військової техніки, продовживши її ресурс терміном на 7 років.

"Сьогодні фахівці концерну знаходяться в постійному контакті з військовими - ми разом покращуємо військову техніку, враховуючи ваш досвід її використання на передовій", - заявив під час передачі техніки військовим гендиректор концерну Роман Романов.

Як повідомляв УНІАН, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, «Укроборонпром» за останні два роки збільшив обсяг виробництва втричі.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.