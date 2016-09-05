"Укроборонпром" відновить виробництво на тернопільському підприємстві "Промінь"

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства країни, відновить виробництво на тернопільському державному науково-технічному підприємстві "Промінь", яке спеціалізується на розробці і виробництві апаратури для наземних станцій супутникового телебачення і зв'язку і входить до складу концерну.

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Згідно з повідомленням концерну, керівництво підприємства за сприяння "Укроборонпрому" та Тернопільської обласної державної адміністрації розробило план санації до початку провадження у справі про банкрутство.

"Трудовий колектив підприємства і його новий керівник розробили план санації до порушення провадження у справі про банкрутство. Тепер "Промінь" не тільки запрацює і розрахується з боргами, але і буде мати можливість розвиватися і інвестувати в свої виробничі потужності", - цитує прес-служба заступника гендиректора концерну Володимира Кострицького.

Як відзначили представники концерну, "Промінь" спеціалізується на розробці і виробництві апаратури, виготовленні антенних систем з різним діаметром дзеркал для наземних станцій супутникового телебачення і зв'язку.

"Зараз його продукція затребувана для виробництва систем ППО, а також для авіаційної навігації", - резюмували в концерні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.