Реалізація промпродукції з початку року збільшилася на 12%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-липні 2016 року склав 935,7 мільярда гривень, що на 12% більше обсягу за січень-липень 2015 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку в січні-липні 2016 року довелося 65% усього обсягу реалізації, склав 608,186 мільярда гривень.

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У видобувній промисловості та розробці кар'єрів (12,8% від загального обсягу) реалізація склала 119,559 мільярда гривень.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (21,9% від загального обсягу) склав 197,719 мільярда гривень.

Найбільший обсяг реалізованої продукції у січні-липні припав на Дніпропетровську область – 174,781 мільярда гривень, Донецьку область – 109,627 мільярда гривень і місто Київ – 79,995 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в 2015 році склав 1,5 трильйона гривень, що на 304,926 мільярда гривень, або на 25,5%, більше показника за 2014 рік на рівні 1,119 трильйона гривень.