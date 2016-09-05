Ахметов продав збагачувальну фабрику на окупованій території Донеччини

Фінансово-промислова група СКМ Ріната Ахметова продала 99,98% акцій підприємства "Центральна збагачувальна фабрика "Колосніковська" (розташована в окупованій частині Донецької області).

Про це повідомило підприємство в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, новим власником підприємства став Віктор Чмільов, який зареєстрований в місті розташування фабрики Макіївці. Сума угоди не зазначається.

Також повідомляється, що Чмільов змінив представника СКМ Олександра Онищенка в складі наглядової ради підприємства. Крім того, за рішенням наглядової ради проведена заміна генерального директора - ЦЗФ очолив виходець з Макіївки Микола Боков.

Всі згадані операції були проведені в серпні поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, СКМ придбала 99,98% акцій центральної збагачувальної фабрики "Колосниковская" в січні 2014 року – до початку бойових дій на сході України.

Довідка УНІАН. Центральна збагачувальна фабрика "Колосніковська" (Макіївка, Донецька обл.) виконує роботи зі збагачення кам'яного вугілля, а також його агломерації.

У групу СКМ входять компанії "Метінвест холдинг", ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, "Сьогодні Мультимедіа", "ТРК Україна", "ЕСТА Холдинг", "Український Рітейл", машинобудівний холдинг "Corum" та інші.

100% акцій СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.