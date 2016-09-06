Суд заарештував рахунки Одеського припортового заводу

Господарський суд Одеської області заарештував усі рахунки одного з найбільших підприємств хімічної промисловості України Одеського припортового заводу (ОПЗ) за позовом групи компаній "Укргаз".

Про це сказано у відповідному рішенні суду, прийнятому 29 серпня.

Як зазначається в документі, у провадженні господарського суду - справа за позовом "Укргазу" до ПАТ "Одеський припортовий завод" про стягнення з останнього основного боргу в розмірі майже 100,635 мільйона гривень, штрафу близько 4,045 мільйона гривень, а також пені у розмірі майже 1,695 мільйона гривень.

Позивач посилається на факт невиконання відповідачем взятих на себе грошових зобов'язань за договором купівлі-продажу природного газу від 31 травня цього року.

Вивчивши обставини справи, суд прийняв рішення задовольнити клопотання "Укргазу" про вжиття заходів до забезпечення позову.

"Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на всіх розрахункових рахунках публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" у межах заявлених позовних вимог", - сказано в рішенні суду.

Рішення набуло чинності 29 серпня і підлягає негайному виконанню.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав запропоновані Фондом державного майна України зміни методики оцінки, впровадження яких дозволяє знизити стартову ціну 99,6% акцій Одеського припортового заводу для повторної приватизації.

У свою чергу Фонд держмайна розглядає можливість зниження стартової ціни заводу наполовину порівняно з ціною в 13,175 мільярда гривень, яка була вказана в умовах невдалого конкурсу з продажу підприємства.

Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.