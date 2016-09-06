Україна збільшила імпорт коксівного вугілля з Росії на 62%

Україна в січні-серпні збільшила імпорт з Росії коксівного вугілля, що використовуються для виробництва коксу для металургійних підприємств, на 62% до 5,2 мільйона тонн.

Про це УНІАН повідомили в профільних асоціаціях "Укркокс" і "Металургпром".

За даними об'єднання "Укркокс", за 8 місяців з Росії було завезено 5,2 мільйона тонн вугілля, що становить 66,5% від усього обсягу їх імпорту. При цьому "Металургпром" за січень-серпень 2015 року опублікував значення імпорту з Росії на рівні 3,2 мільйона тонн.

"Україна вже тривалий час імпортує коксівне вугілля у великих обсягах з Росії, Канади і США. На сьогодні частка імпортних поставок на ринку коксівного вугілля становить 64%, і лише 36% - це українська видобуток", - сказав генеральний директор "Укркоксу" Анатолій Старовойт.

Також Старовойт наголосив, що на сьогодні постачання коксівного вугілля з Росії залишається вкрай необхідним.

"Постачання з Росії є постійними і традиційними для нашої металургії. На сьогодні ми без них обійтися не зможемо", - зазначив представник профільної асоціації.

Також в "Укркоксе" зазначили, що за 8 місяців 2016 року Україна видобула 4 мільйона тонн коксівного вугілля, а імпортувала 7,8 мільйона тонн. Крім Росії, поставки також здійснювалися з США і Канади – 2,2 мільйона тонн (28%), Казахстану – 277 тисяч тонн (3,5%) та Польщі – 138 тисяч тонн (1,8%).

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Як повідомляв УНІАН, поставки коксівного вугілля українським коксохімічним заводам у 2015 році скоротилися на 15% порівняно з 2014 роком - до 15,9 мільйона тонн. Загальні поставки коксу на метпідприємства знизилися на 11% - до 11 мільйонів тонн.

Поставки коксівного вугілля українським коксохімічним заводам у січні-липні, за даними "Металургпрому", збільшилися на 21% порівняно з 7 місяцями 2015 року - до 10,5 мільйона тонн.

За даними Державної фіскальної служби, Україна за січень-серпень 2016 року імпортувала кам'яного вугілля (в групу якого, згідно митної класифікації, також потрапляє і коксівне вугілля) та антрациту в грошовому вираженні на 902,2 мільйона доларів, при цьому імпорт з Росії склав 594,9 мільйона доларів.

Довідка УНІАН. Коксівне вугілля - кам'яне вугілля, з якого в умовах промислового коксування з допомогою спеціальних коксових батарей (при високій температурі і без доступу кисню) отримують кокс, який в подальшому використовується для виплавки чавуну. Кокс грає роль відновника доменного процесу і бере участь в одержанні чистого заліза з його оксиду.