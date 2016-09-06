П'ять компаній намагалися незаконно отримати спецдозволи на видобування бурштину - Держгеонадр

П'ять компаній, у розпорядженні яких знаходяться цілісні майнові комплекси з видобутку та переробки бурштину, намагалися незаконним шляхом (без проведення конкурсу) отримати спецдозволи на видобування бурштину, повідомляє прес-служба Державної служби геології і надр України.

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«П'ять компаній («Георесерчінг», «Рівнерудопром», «Amberg Майнінг Компані», «Зірка Рівненщини», «Інвестнерудопром») в обхід дозвільної процедури, без аукціону звернулися до Держгеонадр за отриманням спеціальних дозволів на користування надрами», - повідомляє прес-служба, додавши, що компанії-претенденти є користувачами цілісних майнових комплексів, необхідних для розвідки і розробки родовищ бурштину.

Згідно з повідомленням, в Держгеонадр вважають отримання спецдозволів поза конкурсом незаконним, посилаючись на постанову Кабінету міністрів, за якою наявність майнового комплексу з видобутку та переробки корисних копалин було виключено як підставу для отримання спецдозволу без конкурсу.

Також у прес-службі повідомили, що компанії не пройшли необхідного погодження в Державній службі з питань праці та Рівненській облраді.

«Недобросовісні бізнесмени хочуть сумнівним способом взяти у користування надра, які належать державі, не маючи жодних погоджень», - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з такою позицією Держгеонадр, компанії-претенденти подали позов на службу до суду.

«Всі ці компанії подали судовий позов, щоб в обхід встановленої законом процедури зобов'язати Держгеонадр видати спецдозволи на дослідно-промислову розробку покладів бурштину... Поки Рівненський окружний адміністративний суд відкладає розгляд цих справ», - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про видобування та реалізації бурштину», який повинен сприяти скороченню незаконного видобутку бурштину.

У середині липня Міністерство екології та природних ресурсів України повідомило, що відкликає всі дозволи на видобуток бурштину, які були видані в 2015 році. У відомстві зазначили, що ліцензії видаватися не будуть до тих пір, поки не буде розроблений прозорий механізм регулювання діяльності з видобутку та реалізації бурштину.

У лютому 2016 року Мінекології виступило за швидке посилення відповідальності за нелегальний видобуток бурштину. У міністерстві вважають, що право на видобуток бурштину повинні мати не тільки державні, але й приватні компанії з якісним обладнанням і технологіями, які завдають мінімальної шкоди природі. При цьому компанії для отримання дозволу на видобуток каменю повинні будуть виконати рекультивацію земель.

Довідка УНІАН. Україна займає друге місце в світі за запасами бурштину, які відрізняються найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах.