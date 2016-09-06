Рахунки Одеського припортового заводу не заблоковано – Фонд держмайна

Рахунки великого хімічного підприємства Одеського припортового заводу наразі не заблоковано, незважаючи на рішення Господарського суду Одеської області про їх арешт. Про це повідомила прес-служба Фонду державного майна України, який займається підготовкою підприємства до приватизації.

Як раніше сьогодні стало відомо, суд заарештував всі рахунки ОПЗ за позовом групи компаній «Укргаз» про стягнення із заводу основного боргу в розмірі 100,64 млн грн, штрафу 4,05 млн грн, а також пені у розмірі майже 1,7 млн грн.

«Наразі ухвалу суду не передано до виконання, рахунки заводу на заблоковано», - повідомила прес-служба Фонду держмайна.

У фонді зазначили, що ОПЗ готує оскарження ухвали суду про забезпечення позову.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня без участі сторін Господарський суд Одеської області задовольнив позов групи компаній "Укргаз" про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на всіх рахунках Одеського припортового заводу.

Фонд держмайна має намір провести повторний аукціон з продажу 99,6% акцій ОПЗ наприкінці жовтня – на початку листопада поточного року. При цьому відомство має намір знизити його стартову ціну до близько 300 млн дол., тоді як на аукціоні, яки відбувся в липні, вона становила 520 млн дол.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.