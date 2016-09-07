"Антонов" планує до кінця року підписати з Китаєм договір про добудову другої "Мрії"

Державне підприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник літаків - планує до кінця року підписати договір із китайською компанією AICC (Aerospace Industry Corporation of China) про розробку проектної документації для добудови другого екземпляру найбільшого в світі важкого транспортного літака Ан-225 «Мрія».

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Про це в ході прес-конференції сказав президент «Антонова» Олександр Коцюба.

«Цього року плануємо підписати договір на розробку проектної документації. Багато залежить від китайської сторони. З нашої сторони проблем немає», - сказав Коцюба.

Він також уточнив, що на поточний момент із китайською стороною немає чітких домовленостей про терміни будівництва літака, термін його передачі замовнику, а також про фінансування робіт. Усі ці питання на поточний момент є предметом обговорення сторін.

Також у ДП «Антонов» зазначили, що теоретично добудова літака Ан-225 можлива протягом 4-5 років, оскільки на поточний момент другий екземпляр літака «готовий приблизно на 60-65%». Однак, оскільки йдеться про модернізацію літака, процес будівництва може зайняти й більше часу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня цього року «Антонов» і китайська компанія Aerospace Industry Corporation of China підписали рамкову угоду про співпрацю, в тому числі щодо проекту добудови літака Ан-225, а також про можливості розгорнути серійне виробництво Ан-225 на території Китаю. Обсяг виробництва й терміни його запуску наразі обговорюються.