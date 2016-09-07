"Антонов" назвав умови для серійного виробництва "Мрії" у Китаї

Серійне виробництво транспортного літака Ан-225 «Мрія» в Китайській Народній Республіці є предметом переговорів між державним підприємством «Антонов» і китайською компанією Aerospace Industry Corporation of China, і залежить від виконання цілої низки умов, включаючи добудову другого екземпляра Ан-225, а також підписання ліцензійних договорів.

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Про це в ході прес-конференції в Києві сказав заступник генерального конструктора «Антонова» Геннадій Габрук.

Габрук нагадав, що поширена раніше інформація в ЗМІ про передачу держпідприємством «Антонов» авторських прав на Ан-225 китайській стороні не відповідає дійсності.

«Робота з компанією Aerospace Industry Corporation of China почалася близько трьох років тому. За цей час ми обговорили дуже багато питань співробітництва, головне з яких - взаємна вигода. У ході цих обговорень китайська сторона представила свої плани з використання Ан-225 та інших літаків. Це дуже амбітні плани й вони стосуються, в тому числі, створення глобальної логістичної мережі, для чого й потрібні літаки Ан-225, - сказав Габрук. - В результаті ми підписали угоду, яка передбачає добудову модернізованого другого екземпляра Ан-225, створення виробництва та всієї інфраструктури до нього. Але в цій угоді нічого не сказано про передачу прав на літак та інтелектуальної власності. Передача документації, яка необхідна для виготовлення літака, пройде на підставі ліцензійних договорів, як це прийнято скрізь у світі. При цьому «Антонов» залишається власником інтелектуальної власності й розробником літака. Ніяких прав «Антонов» не втрачає».

Габрук також підкреслив, що співпраця з китайськими партнерами носить стратегічний характер, однак на поточному етапі зроблено лише перший крок». Разом із тим, за словами Габрука, «Антонов» наполягав й далі наполягатиме на збереженні за собою не лише інтелектуальних прав на літак, але й на його будівництво за межами України під брендом «Ан-225».

«Коли ми говоримо про виробництво літака Ан-225 у Китаї, ми говорили й говоримо про спільне виробництво. Тобто, «Антонов» братиме в ньому участь. Але знову ж таки за умови, що наша програма (будівництва літака - УНІАН) розвиватиметься. Зараз погоджено те, що літак випускатиметься як "Ан-225"», - підкреслив Габрук.

Раніше президент «Антонова» Олександр Коцюба повідомив, що «Антонов» і Aerospace Industry Corporation of China планують до кінця року підписати угоду про розробку проектної документації для добудови другого екземпляра найбільшого в світі важкого транспортного літака Ан-225 «Мрія». Він також уточнив, що на поточний момент із китайською стороною немає чітких домовленостей про терміни будівництва літака, термін його передачі замовнику, а також про фінансування робіт. Усі ці питання на поточний момент є предметом обговорення сторін.

Також у ДП «Антонов» зазначили, що теоретично добудова літака Ан-225 можлива протягом 4-5 років, оскільки на поточний момент другий екземпляр літака «готовий приблизно на 60-65%». Однак, оскільки йдеться про модернізацію літака, процес будівництва може зайняти й більше часу.