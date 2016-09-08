Промпродукція в Україні за місяць подорожчала на 0,2%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в серпні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, липнем 2016 року, зросли на 0,2%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з аналогічним місяцем минулого року ціни виробників промпродукції у серпні зросли на 18,9%, порівняно з груднем 2015 року ціни виробників зросли на 19%.

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У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в липні 2016 року порівняно з попереднім місяцем червнем зросли на 4,3%. У річному вираженні порівняно з липнем минулого року ціни виробників промпродукції зросли на 18,3%, порівняно з груднем 2015 року – на 18,8%.