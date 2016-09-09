Гройсман запустив пошукову свердловину на Шебелинському родовищі (фото)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запустив у роботу пошукову свердловину №900 на Шебелинському газоконденсатному родовищі, оператором якого є державна компанія «Укргазвидобування».

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«Ми зупинили процес знищення «Укргазвидобування» й почали видачу спецдозволів на видобуток газу. Сьогодні ми запустили роботу нової пошукової свердловини», - сказав Гройсман під час пуску бурової платформи на родовищі.

Прем'єр додав, що уряд ставить перед собою завдання за 5 років збільшити видобуток газу в Україні на 7 млрд кубометрів до 27 млрд кубометрів. «Ми й надалі підтримуватимемо видобуток українського газу й докладемо всіх зусиль, щоб Україна стала незалежною", - заявив Гройсман.

За словами головного геолога філії «Укргазвидобування» «Шебелинкагазвидобування» Віктора Жмуркова, буріння цієї свердловини займе два місяці, її глибина становитиме 1110 метрів.

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«Пробуривши цю свердловину, ми розкриємо промислові запаси газу й оцінимо їх розмір, який компанія зможе видобути», - сказав Жмурков.

Також він додав, що цього року компанія планує пробурити ще одну пошукову свердловину №888 проектною глибиною 5750 метрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова «Укргазвидобування» Олег Прохоренко представив програму збільшення видобутку газу до 2020 року. За його словами, держкомпанія збільшить видобуток до 20 млрд куб метрів газу.

У рамках реалізації цієї програми компанія повинна проводити пошукові та експлуатаційні буріння.

«Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 млрд куб. м. природного газу – 70% від обсягу видобутку «блакитного палива» в країні. За підсумками 2014 року «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж у 2013 році, коли чистий прибуток компанії становив 8,9 млн грн.