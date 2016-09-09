"Укроборонпром" передасть військовим три нові ударні вертольоти

Конотопський авіаремонтний завод" Авіакон" (Сумська обл.), що входить до державного концерну "Укроборонпром", у рамках держоборонзамовлення виготовив три вертольоти вогневої підтримки Мі-24ПУ1 і готовий передати їх на озброєння армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, повідомили у прес-службі держконцерну.

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"Мі-24ПУ1 повністю відповідають всім вимогам сучасної війни, оснащені передовою технікою, ефективною системою захисту і потужним озброєнням. Саме така техніка необхідна захисникам нашої країни. І "Укроборонпром" продовжує наповнювати нею Збройні сили України", - цитує прес-служба голову держконцерну Романа Романова.

У прес-службі відзначили, що при розробці Мі-24ПУ1 особливу увагу було приділено підвищенню захисту ударного вертольоту. Зокрема, українські фахівці оснастили їх системою оптико-електронного придушення "Адрос" виробництва науково-виробничого комплексу "Прогрес".

"Цей комплекс збиває з курсу ракети з тепловим наведенням, завдяки чому повітряна машина захищена від переносних зенітно-ракетних комплексів типу "Ігла" і Stinger, а також ракет "повітря-повітря" типу Р-60 і Р-73", - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що можливості повітряної машини значно розширилися завдяки сучасним прицільним і навігаційним комплексам, які дозволяють ефективно вирішувати бойові завдання навіть у повній темряві.

Крім того, для знищення противника Мі-24ПУ-1 оснащений надпотужною 30-міліметровою автоматичною гарматою і різним ракетним озброєнням, включаючи високоточні протитанкові керовані ракети, а також має нові вітчизняні двигуни, встановлені для підвищення швидкості і маневреності.

"Мі-24ПУ1 від ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" став результатом ефективної роботи колективів підприємств "Укроборонпрому" і стратегічного міжнародного співробітництва з партнерами України у світі, які постачають для українського вертольоту сучасну електроніку", - цитує Романова прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Авіакон" у січні-червні цього року в рамках державного оборонного замовлення виробило продукції на 20,4 млн грн проти 57 тис. грн у 2015 році.

«Укроборонпром» за півроку передав українським військовим 646 одиниць нового озброєння і техніки.

Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.

Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» розпочав діяльність у 1931 році. Сьогодні основними напрямами діяльності підприємства є капітально-відновлювальний ремонт і переобладнання вертольотів Мі-24, Мі-35, Мі-17, Мі-8, Мі-26, Мі-2 усіх модифікацій, а також ремонт агрегатів вертолітного, приладового, спеціального і радіоелектронного обладнання тощо.